Tiroteio em centro comercial de Viseu provoca pelo menos um morto e dois feridos

(em atualização)





O som dos disparos provocou o pânico no espaço comercial, que na altura do tiroteio se encontrava cheio de famílias.





Em comunicado, a PSP indica que foi chamada ao local pelas 18h18 desta sexta-feira, em concreto para perto da entrada principal do Centro Comercial Palácio do Gelo.





A PSP deparou-se com três vítimas no local e todas foram transportadas para o Centro Hospitalar Tondela Viseu. Uma das vítimas, uma mulher de 44 anos, acabou por falecer já no hospital.



As outras duas vítimas, com 23 e 46 anos, encontram-se internadas e sob observação médica.







Há 22 operacionais e 10 viaturas à procura do autor ou autores dos disparos. A PSP indicou ter recolhido "toda a informação disponível com vista à identificação dos mesmos".



Antes da chegada de meios policiais ao local, os suspeitos colocaram-se em fuga numa viatura. A PSP deu conhecimento do caso ao Ministério Público e Polícia Judiciária. Foi dada também informação à GNR relativamente à viatura em fuga.





"Foram realizados todos os procedimentos de preservação e de gestão do local do crime e seguir-se-ão outras diligências investigatórias junto das testemunhas, para apurar as circunstâncias que originaram esta ocorrência em coordenação com a Polícia Judiciária", lê-se ainda no comunicado à imprensa.