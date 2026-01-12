País
"Todos incluídos": o site da Nova SBE que dá emprego a pessoas com deficiência
Sónia Glória, de 23 anos, tem uma deficiência motora que lhe limita os movimentos e a fala, mas isso não a impediu de encontrar lugar no mercado de trabalho. Há mais de um ano que trabalha no cinema de um centro comercial, onde se ocupa de tarefas do dia a dia, desde validar bilhetes até dar apoio às salas.
"Temos de nos habituar, falar com calma, respirar fundo e fazer com que os outros nos percebam", explica Sónia, que antes de chegar ao cinema, enfrentou dificuldades na procura de emprego. "O maior obstáculo nunca foi a falta de vontade de trabalhar, mas sim a falta de oportunidades que permitissem a minha integração", conta. Foi através da "Valor T", plataforma que apoia a empregabilidade inclusiva, que conseguiu finalmente um lugar.
Para o diretor dos cinemas NOS, Nuno Aguiar, estas iniciativas de inclusão têm impacto para todos. "Não é só o trabalhador que se sente integrado, mas também a equipa que o acolhe. Todos ganham com esta experiência, desde os colegas até aos clientes", sublinha. A parceria com a "Valor T" ajuda não apenas no recrutamento, mas também no acompanhamento do processo, garantindo que todos se sentem confortáveis e valorizados.
A criação de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência está também na base do projeto "Todos incluídos", do Inclusive Community Forum, que nasceu na Nova SBE, e que pretende criar pontes entre quem procura trabalho e empresas dispostas a integrar. Frederico Oliveira Pinto, um dos responsáveis pelo projeto, explica: "O desafio muitas vezes está em encontrar o perfil certo para cada função. Por isso, criamos momentos de encontro, como feiras de emprego, para aproximar pessoas com deficiência das empresas."
No site do projeto, é possível encontrar oportunidades em áreas como recursos humanos, tecnologia, saúde e serviços financeiros. O objetivo é claro: garantir que mais pessoas tenham acesso a empregos compatíveis com as suas competências, promovendo uma inclusão real e eficaz no mercado de trabalho.
