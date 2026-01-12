"Todos incluídos": o site da Nova SBE que dá emprego a pessoas com deficiência

, explica Sónia, que antes de chegar ao cinema, enfrentou dificuldades na procura de emprego., conta. Foi através da "Valor T", plataforma que apoia a empregabilidade inclusiva, que conseguiu finalmente um lugar.Para o diretor dos cinemas NOS, Nuno Aguiar, estas iniciativas de inclusão têm impacto para todos., sublinha. A parceria com a "Valor T" ajuda não apenas no recrutamento, mas também no acompanhamento do processo, garantindo que todos se sentem confortáveis e valorizados.A criação de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência está também na base do projeto "Todos incluídos", do Inclusive Community Forum, que nasceu na Nova SBE, e que pretende criar pontes entre quem procura trabalho e empresas dispostas a integrar. Frederico Oliveira Pinto, um dos responsáveis pelo projeto, explica:No site do projeto, é possível encontrar oportunidades em áreas como recursos humanos, tecnologia, saúde e serviços financeiros. O objetivo é claro: garantir que mais pessoas tenham acesso a empregos compatíveis com as suas competências, promovendo uma inclusão real e eficaz no mercado de trabalho.