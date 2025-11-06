País
Agitação marítima. Todos os distritos costeiros sob aviso laranja
Há dez distritos costeiros de Portugal continental sob aviso laranja, esta quinta-feira, devido à agitação marítima. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as ondas podem chegar aos nove metros.
O mau tempo provocou mais de 1.100 ocorrências até ao final do dia de quarta-feira, sobretudo inundações e queda de árvores.
A região mais afetada pelo mau tempo foi Lisboa e Vale do Tejo, onde se registaram 548 ocorrências até às 22h00 de quarta-feira, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Espera-se o desgravamento das condições meteorológicas a partir das 9h00 da manhã desta quinta-feira em Beja, Setúbal e Faro, que passam a estar sob aviso amarelo. Já em Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo só melhora a partir do meio-dia.
Ainda assim, mantêm-se os avisos para agitação marítima forte para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.A situação melhora em todo o território do continente ao final da tarde.
O IPMA emitiu também o aviso amarelo por precipitação, devido a "aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente sob a forma de granizo", para sete distritos: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Vila Real e Viseu. Avisos que estiveram em vigor até às 6h00.
Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo o IPMA. O vento prevê-se que sopre "forte com rajadas" até ao início da manhã de hoje.
c/ Lusa