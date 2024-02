Trabalhador soterrado nas minas de Neves-Corvo, em Castro Verde

Uma equipa de socorro da própria mina já está na zona da derrocada. A vitima tem 42 anos e trabalha há mais de 15 anos na mina.



A RTP sabe que o helicóptero do INEM, que está sediado no Algarve, aterrou há uma hora para ajudar ao resgate.



No local estão mais de uma dezena de operacionais e três veículos, incluindo elementos da GNR. Os bombeiros de Castro Verde estão a coordenar os trabalhos.



A RTP tentou contactar a empresa detentora das Minas, a Somicor, mas sem sucesso. A autarquia está a acompanhar os trabalhos, mas a Proteção Civil Municipal não foi contactada para ajudar.



Ao todo estas minas têm 1.300 trabalhadores mais empreiteiros, o que totaliza 2.600 profissionais.



O Sindicato dos trabalhadores da Indústria Mineira fez greve no ano passado a exigir mais condições de segurança e melhores salários.