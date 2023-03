Trabalhadores da Lusa em protesto junto a São Bento

Na Rua Borges Carneiro, a cerca de 50 metros da residência oficial do primeiro-ministro é visível um perímetro de segurança. No local estão cerca de 50 trabalhadores da Lusa.



Em declarações à RTP, Susana Venceslau explicou que em causa "estão aumentos salariais" e o facto de as "reivindicações" não serem aceites.



Os trabalhadores exigem, no mínimo, "um aumento de 100 euros" mensais e a administração da empresa "parou nos 74 euros"