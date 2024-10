Trabalhadores dos STCP em greve

Na prática, trata-se da junção de duas greves parciais numa só: desde novembro de 2023 que decorre uma greve parcial às últimas duas horas de serviço, e em setembro, após a última greve de 50 horas, entrou em vigor uma outra greve parcial, às primeiras cinco horas de serviço.



De acordo com um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN), "da parte da manhã os trabalhadores vão concentrar-se em frente à estação de recolha da Via Norte", estando prevista a presença do secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), Tiago Oliveira.



Já de tarde, pelas 14h30, "os trabalhadores vão manifestar-se em frente aos escritórios da empresa na Torre das Antas", no Porto.



Em causa estão reivindicações de aumentos salariais, a revisão do enquadramento funcional do Sistema de Evolução Profissional (SEP) e a manutenção do acordo de empresa quanto às faltas justificadas, agente único e assistência na doença.