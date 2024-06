Trabalhadores dos TST cumprem um dia de greve

Os trabalhadores da Transportes Sul do Tejo (TST) cumprem esta terça-feira mais um dia de greve por aumentos salariais de, no mínimo, 80 euros e uma atualização do subsídio de refeição para 9,60 euros.

A Transportes Sul do Tejo, com cerca de 900 trabalhadores, opera na zona 3 da Carris Metropolitana de Lisboa, que abrange os concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra, no distrito de Setúbal.



Segundo Sara Gligó, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), não houve por parte da empresa qualquer tentativa de aproximação às revindicações dos trabalhadores desde a última greve, no dia 28 de maio.



De acordo com a sindicalista, a empresa manifestou disponibilidade para aplicar 5,89% de aumento em 2024, com um mínimo de aumento de 60 euros, e um aumento do subsídio de refeição para 7,30 euros, valores que continuam aquém das revindicações dos trabalhadores.