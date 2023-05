Trabalhos da RTP distinguidos nos Prémios Corações com Coroa

O trabalho "A fome, todos os dias", de Isabel Meira, da Antena 2, e o trabalho de Carla Adão, “As Rebeldes”, da RTP África, receberam menções honrosas na entrega dos Prémios de Jornalismo Corações Capazes de Construir, atribuídos pela Associação Corações com Coroa, de Catarina Furtado.



O primeiro lugar foi atribuído a duas reportagens da SIC - "A roupa dos Brancos Mortos", de Amélia Moura Ramos, e o "Mínimo Garantido", de Miriam Alves.



Foi ainda concedida uma menção honrosa a um conjunto de reportagens do Diário do Alentejo.



Os prémios têm como objetivo distinguir os trabalhos jornalísticos que se destaquem na promoção do conhecimento, informação, sensibilização e proteção dos Direitos Humanos. O presidente do júri foi Joaquim Furtado, antigo profissional da RTP.



A entrega dos prémios decorreu no sábado durante a XI conferência da Associação Corações Com Coroa, com o tema “O Portugal que hoje somos e o país que queremos".