Trabalhos na rede vão cortar eletricidade em freguesias de sete concelhos no domingo

O corte ditado pelos trabalhos vai abranger Lisboa, Oeiras, Sintra, Tomar, Faro, Lagos e Olhão.



c/ Lusa

Em nota no seu, a E-Redes aponta para "interrupções programadas, previamente agendadas", que visam "garantir a qualidade e a fiabilidade do serviço elétrico"."Manter a continuidade e qualidade do fornecimento de energia elétrica é a prioridade da E-Redes. Para tal, efetuamos trabalhos localizados na rede de distribuição,", lê-se no mesmo, entre as 5h00 e as 11h00., entre as 7h00 e as 11h00., das 6h00 às 11h00, ao passo que, das 6h00 às 7h00.Para o Algarve,, entre as 7h00 e as 11h00."Nestas interrupções são realizadas manobras, trabalhos de ligação, reparação ou conservação de infraestruturas de rede, sempre que estiverem esgotadas todas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de instalações existentes", de acordo com a E-Redes."Servem, igualmente, para corrigir situações que podem gerar insegurança da rede elétrica e/ou prevenção de avarias".