Trabalhos na rede vão cortar eletricidade em freguesias de sete concelhos no domingo
Partes de Lisboa, Oeiras, Sintra, Tomar, Faro, Lagos e Olhão vão enfrentar, entre as 5h00 e as 11h00 do próximo domingo, cortes de energia elétrica. As interrupções ficam a dever-se a trabalhos na rede.
Em nota no seu site, a E-Redes aponta para "interrupções programadas, previamente agendadas", que visam "garantir a qualidade e a fiabilidade do serviço elétrico".
"Manter a continuidade e qualidade do fornecimento de energia elétrica é a prioridade da E-Redes. Para tal, efetuamos trabalhos localizados na rede de distribuição, sendo necessário proceder à interrupção pontual da alimentação de energia elétrica aos clientes", lê-se no mesmo comunicado.O corte ditado pelos trabalhos vai abranger Lisboa, Oeiras, Sintra, Tomar, Faro, Lagos e Olhão.
Em Lisboa, o corte vai afetar a freguesia de Campolide, na Avenida Conselheiro Fernando de Sousa e na Rua Professor Sousa da Câmara, entre as 5h00 e as 11h00.
No concelho de Oeiras, a interrupção ocorrerá na União de Freguesias de Algés, Linda-A-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, entre as 7h00 e as 11h00.
Em Sintra, os trabalhos vão afetar a União das freguesias de São João das Lampas e Terrugem, das 6h00 às 11h00, ao passo que em Tomar serão atingidas as freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, das 6h00 às 7h00.Os locais e horários das interrupções programadas podem ser consultados aqui.
Para o Algarve, são esperados cortes no abastecimento das freguesias de Montenegro, em Faro, Quelfes, Olhão, e São Gonçalo de Lagos, em Lagos, entre as 7h00 e as 11h00.
"Nestas interrupções são realizadas manobras, trabalhos de ligação, reparação ou conservação de infraestruturas de rede, sempre que estiverem esgotadas todas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de instalações existentes", de acordo com a E-Redes.
"Servem, igualmente, para corrigir situações que podem gerar insegurança da rede elétrica e/ou prevenção de avarias".
c/ Lusa
