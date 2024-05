Tráfico de droga. PJ lança buscas no Porto e detém alegado cabecilha de rede

(em atualização)

A RTP apurou que foram emitidos mais de dez mandados de detenção. As buscas abrangem o Porto, Gaia e concelhos da área metropolitana.





O alegado cabecilha da rede visada pelos investigadores, conhecido como Joca, residente em Vila Nova de Gaia, foi detido nesta operação.





Joca, o principal suspeito, é um ex-agente da PSP e primo de Bruno Pidá, condenado no processo da Noite Branca, relacionado com homicídios na noite do Porto.



A rede em causa importaria grandes quantidades de cocaína que era distribuída na região Norte do país. As autoridades acreditam que será uma das principais redes a operar em Portugal.



As diligências envolvem 70 inspetores e estão a ser acompanhadas por um juiz.