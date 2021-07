Tráfico Humano. Mulheres e crianças representam 70% das vítimas

Mais de 2 milhões de pessoas, incluindo crianças, são traficadas, todos os anos, em todo o mundo. A exploração sexual e o casamento estão na origem dos crimes. Crianças e mulheres representam 70% do tráfico humano. Rita Penedo, Chefe de Equipa do Observatório do Tráfico de Seres Humanos foi a convidada do programa Bom Dia Portugal.