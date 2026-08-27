Tragédia no Nepal. Autoridades portuguesas não descartam hipótese de haver mais desaparecidos

Tragédia no Nepal. Autoridades portuguesas não descartam hipótese de haver mais desaparecidos

Em declarações à RTP, Emídio Sousa refere que há dificuldades em contactar portugueses e pede a todos os que viajam que se registem no Portal do Viajante, na página do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Filipe Alexandre Gonçalves - RTP / Adicionar como fonte informativa
Na tragédia no Nepal há cerca de 1300 pessoas desaparecidas, de diferentes nacionalidades. Narendra Shrestha - EPA

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"Nada nos diz que não possa existir mais algum português neste número de desaparecidos", referiu o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, numa entrevista esta quinta-feira à tarde, à RTP.

Emídio Sousa diz que os serviços consulares conseguiram saber do paradeiro de um dos portugueses que estava desaparecido. 

O homem "reside na França" e a família contactou os serviços da Secretaria de Estado a informar que "está tudo bem" com o cidadão.


Neste momento, há três portugueses que continuam desaparecidos. Dois deles são irmãos. O homem vive na Austrália mas a irmã reside em Portugal.

A informação que tivemos foi através de uma amiga deles que vive também na Austrália. É chinesa e deu-nos nota de que não consegue contactar com os dois irmãos, desde que aconteceu esta tragédia", referiu.
A terceira pessoa desaparecida é uma mulher, que na altura da tragédia estava junto ao porto fronteiriço que foi destruído pela enxurrada. "Pode ser mais complicado" encontrá-la, adiantou Emídio Sousa, referido que "as expetativas estão sempre presentes."

Da parte das autoridades portuguesas, continua a esperança de contactar com os desaparecidos até porque "o Nepal está sem energia, está sem rede de telecomunicações, está sem internet e por vezes pode ter havido uma dificuldade de contacto", salientou

Ainda no decorrer da entrevista, o secretário com a pasta das Comunidades Portuguesas fez questão de deixar um alertar às pessoas que viajam para efetuarem o registo no Portal do Viajante.
Nessa aplicação é feito o registo dos dias e local para onde será feita essa viagem. "Esse registo seria muito importante porque em qualquer momento, as pessoas podiam ser contactadas", assinalou Emídio Sousa.
Entretanto, Portugal está a acompanhar o caso dos desaparecidos através de contactos possíveis com as autoridades no terreno. 

"Os nossos serviços diplomáticos, quer da Índia (a cobertura do Nepal é feita a partir de Nova Deli) quer na China, estão a acompanhar o processo e a dialogar com as autoridades locais e qualquer informação que recebamos agiremos em conformidade", salientou.

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