Tragédia no Nepal. Autoridades portuguesas não descartam hipótese de haver mais desaparecidos

"Nada nos diz que não possa existir mais algum português neste número de desaparecidos", referiu o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, numa entrevista esta quinta-feira à tarde, à RTP.



Emídio Sousa diz que os serviços consulares conseguiram saber do paradeiro de um dos portugueses que estava desaparecido.





O homem "reside na França" e a família contactou os serviços da Secretaria de Estado a informar que "está tudo bem" com o cidadão.









Neste momento, há três portugueses que continuam desaparecidos. Dois deles são irmãos. O homem vive na Austrália mas a irmã reside em Portugal.





A informação que tivemos foi através de uma amiga deles que vive também na Austrália. É chinesa e deu-nos nota de que não consegue contactar com os dois irmãos, desde que aconteceu esta tragédia", referiu.

A terceira pessoa desaparecida é uma mulher, que na altura da tragédia estava junto ao porto fronteiriço que foi destruído pela enxurrada. "Pode ser mais complicado" encontrá-la, adiantou Emídio Sousa, referido que "as expetativas estão sempre presentes."





o Nepal está sem energia, está sem rede de telecomunicações, está sem internet e por vezes pode ter havido uma dificuldade de contacto", salientou



Ainda no decorrer da entrevista, o secretário com a pasta das Comunidades Portuguesas fez questão de deixar um alertar às pessoas que viajam para efetuarem o registo no Da parte das autoridades portuguesas, continua a esperança de contactar com os desaparecidos até porque ", salientouAinda no decorrer da entrevista, o secretário com a pasta das Comunidades Portuguesas fez questão de deixar um alertar às pessoas que viajam para efetuarem o registo no Portal do Viajante

Nessa aplicação é feito o registo dos dias e local para onde será feita essa viagem. "Esse registo seria muito importante porque em qualquer momento, as pessoas podiam ser contactadas", assinalou Emídio Sousa.



Entretanto, Portugal está a acompanhar o caso dos desaparecidos através de contactos possíveis com as autoridades no terreno.





"Os nossos serviços diplomáticos, quer da Índia (a cobertura do Nepal é feita a partir de Nova Deli) quer na China, estão a acompanhar o processo e a dialogar com as autoridades locais e qualquer informação que recebamos agiremos em conformidade", salientou.



