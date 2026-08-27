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Tragédia no Nepal. Autoridades portuguesas não descartam hipótese de haver mais desaparecidos
Em declarações à RTP, Emídio Sousa refere que há dificuldades em contactar portugueses e pede a todos os que viajam que se registem no Portal do Viajante, na página do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
"Nada nos diz que não possa existir mais algum português neste número de desaparecidos", referiu o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, numa entrevista esta quinta-feira à tarde, à RTP.
Emídio Sousa diz que os serviços consulares conseguiram saber do paradeiro de um dos portugueses que estava desaparecido.
Emídio Sousa diz que os serviços consulares conseguiram saber do paradeiro de um dos portugueses que estava desaparecido.
O homem "reside na França" e a família contactou os serviços da Secretaria de Estado a informar que "está tudo bem" com o cidadão.
Neste momento, há três portugueses que continuam desaparecidos. Dois deles são irmãos. O homem vive na Austrália mas a irmã reside em Portugal.
A informação que tivemos foi através de uma amiga deles que vive também na Austrália. É chinesa e deu-nos nota de que não consegue contactar com os dois irmãos, desde que aconteceu esta tragédia", referiu.
A terceira pessoa desaparecida é uma mulher, que na altura da tragédia estava junto ao porto fronteiriço que foi destruído pela enxurrada. "Pode ser mais complicado" encontrá-la, adiantou Emídio Sousa, referido que "as expetativas estão sempre presentes."
Da parte das autoridades portuguesas, continua a esperança de contactar com os desaparecidos até porque "o Nepal está sem energia, está sem rede de telecomunicações, está sem internet e por vezes pode ter havido uma dificuldade de contacto", salientou
Ainda no decorrer da entrevista, o secretário com a pasta das Comunidades Portuguesas fez questão de deixar um alertar às pessoas que viajam para efetuarem o registo no Portal do Viajante.
Ainda no decorrer da entrevista, o secretário com a pasta das Comunidades Portuguesas fez questão de deixar um alertar às pessoas que viajam para efetuarem o registo no Portal do Viajante.
Nessa aplicação é feito o registo dos dias e local para onde será feita essa viagem. "Esse registo seria muito importante porque em qualquer momento, as pessoas podiam ser contactadas", assinalou Emídio Sousa.
Entretanto, Portugal está a acompanhar o caso dos desaparecidos através de contactos possíveis com as autoridades no terreno.
"Os nossos serviços diplomáticos, quer da Índia (a cobertura do Nepal é feita a partir de Nova Deli) quer na China, estão a acompanhar o processo e a dialogar com as autoridades locais e qualquer informação que recebamos agiremos em conformidade", salientou.
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