Trânsito na A1 restabelecido após despiste de camião em Santa Iria
O trânsito na Autoestrada do Norte (A1), que esteve interrompido no sentido sul-norte, antes da saída para Santa Iria, no distrito de Lisboa, após despiste de um veículo pesado, já se encontra a circular com normalidade.
Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse à Lusa que o trânsito na A1 - autoestrada que liga Lisboa ao Porto - foi reaberto cerca das 13:20, já se encontrando a circular com normalidade.
Nas primeiras informações avançadas à Lusa, fonte da GNR indicou que o motorista do camião acidentado sofreu ferimentos ligeiros.
"Um veículo pesado, que seguia no sentido norte-sul, despistou-se ao quilómetro 5,7, galgou o separador central e passou para o sentido sul-norte, que se encontra interrompido, causando um ferido ligeiro, o motorista do camião", indicou então a fonte da GNR.
O alerta para o acidente foi dado às 03:18 de hoje.