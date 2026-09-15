Transmissão de mpox em Portugal intensifica-se desde 2025 mas casos têm diminuído nas últimas duas semanas

“Os casos confirmados referem-se, maioritariamente, a indivíduos do sexo masculino (97,9%), com uma idade mediana de 35 anos. Destes, 81,2% tiveram relações sexuais com outros homens, mantendo-se um perfil epidemiológico semelhante ao anteriormente observado.





Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontava para 66 casos recentes, mas os responsáveis sublinham que é comum haver um aumento de infeções durante e após o verão.