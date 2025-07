Transporte de doente da Covilhã. INEM diz que foi "decisão médica conjunta"

O Instituto Nacional de Emergência Médica garante ainda que "o utente teve acesso a cuidados de saúde altamente diferenciados, através das equipas médicas envolvidas, desde a ativação da emergência médica pré-hospitalar até admissão no hospital de destino, em Coimbra".





Em causa está o caso de um doente de 49 anos que demorou mais de cinco horas a ser transferido da Covilhã para Coimbra de helicóptero.







O único aparelho da Força Aérea que estava disponível para fazer o transporte é demasiado grande e não pode aterrar nos heliportos dos hospitais, mas apenas em aeródromos.

De acordo com o INEM a decisão teve em consideração "os critérios clínicos do utente, os meios e recursos disponíveis e melhor habilitados a dar uma resposta naquele momento, e outras variáveis com impacto no estado clínico do utente".