Transportes urbanos de passageiros de todo o país mobilizados para a greve geral de 3 de junho

José Manuel Oliveira considerou ainda que a "perceção do sindicato é que a greve geral de 3 de junho em nada seja inferior”, em termos de adesão, à greve conjunta da CGTP e da UGT do ano passado.





Também o sindicato dos tripulantes de cabine de Portugal (SNPVAC) vai aderir à greve, o que promete afetar os voos da TAP, Ryanair e EasyJet.



Em declarações à agência Reuters, um porta-voz sindicato afirmou que não poderia permanecer indiferente ao que descreveu como um "ataque sem precedentes aos direitos estabelecidos e aos princípios fundamentais" por parte do governo.





Esta terça-feira, ficou a saber-se ainda que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses vai igualmente aderir à greve convocada pela CGTP.

A proposta contempla "mais de 50 alterações" ao anteprojeto inicial, das quais 12 provenientes da UGT, de acordo com a ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, Mária do Rosário Palma Ramalho que, em entrevista ao podcast da RTP Antena 1, Política com Assinatura, afirmou que o Presidente da Republica "empoderou a UGT no sentido que tornou dispensável chegar a acordo"





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