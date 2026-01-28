Três famílias desalojadas em Pombal e Câmara pede uso racionado da água

Num ponto de situação enviado à agência Lusa relativamente a informação recolhida até às 12:00, a autarquia explicou que, "até ao momento, há indicação de três famílias desalojadas", mas desconhece-se a existência de feridos graves.

Duas das famílias desalojadas são do Carriço e outra é de Pombal, segundo fonte do município disse à agência Lusa.

A autarquia, que ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, alertou que, "tendo em conta a falha da rede elétrica, prevê-se que possam começar a acontecer falhas na rede pública de abastecimento de água, situação que será restabelecida no mais breve prazo possível".

Nesse sentido, apelou à população "para o uso racionado de água, evitando uma utilização excessiva".

A Câmara adiantou que, "não existe, até ao momento, previsão para o restabelecimento do fornecimento de energia", assinalando ainda, no que diz respeito às comunicações móveis, que "apenas algumas redes se encontram operacionais", embora com falhas, e também "não há previsão para a normalização do serviço".

"O município e toda a estrutura de Segurança e Proteção Civil do concelho encontram-se a acompanhar permanentemente a situação, em articulação com as entidades competentes".

Lembrando que todas as escolas do concelho se encontram encerradas por precaução, a autarquia pede ainda aos cidadãos para que se "mantenham atentos aos vizinhos, sobretudo às pessoas mais vulneráveis, ajudando dentro do que for seguro".

"Apelamos também à população que evite deslocações desnecessárias, de forma a permitir o trabalho eficaz das equipas no terreno e para garantir a segurança de todos", referiu a Câmara, reiterando a recomendação para que, dadas as limitações nas comunicações, os cidadãos "acompanhem a evolução da situação através dos meios de comunicação social e das páginas oficiais do município".

A passagem da depressão Kristin pelo território português provocou dois mortos e vários desalojados, com a Proteção Civil a registar mais de 2.600 ocorrências durante a madrugada e manhã de hoje.

Quedas de árvores e de estruturas foram as principais ocorrências, que afetaram sobretudo os distritos de Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Vento, chuva, neve e agitação marítima têm motivado o corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, bem como o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.



