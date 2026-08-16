Três fogos ativos em Chaves e Boticas combatidos por centenas de operacionais
Os concelho de Chaves e Boticas, distrito de Vila Real, estão este domingo a ser atingidos por três incêndios florestais, um dos quais de maior dimensão, em Ventozelo, numa zona de floresta, que se mantêm ativo com duas frentes.
Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso, as chamas estão também a lavar em Boticas, em dois incêndios distintos, mas muito próximos.
O fogo em Ventozelo, concelho de Chaves, deflagrou cerca das 20h26 de sábado e já "está a ceder aos meios", disse a mesma fonte.
No local permaneciam, cerca das 10h45, 170 operacionais, 55 viaturas e quatro meios aéreos.
Em Boticas, nas freguesia de Ardãos e Nogueira, mantêm-se ativos dois incêndios distintos.
Um dos fogos, que deflagrou hoje cerca das 07h00, está a ser combatido por 17 operacionais, 31 viaturas e um meio aéreo.
O outro incêndio, que começou às 23h57 de sábado, tem no terreno 31 operacionais, sete veículos com o apoio de três meios aéreos.
Fogo em Torre de Moncorvo em fase resolução
O incêndio que deflagrou no sábado ao final da tarde, na freguesia de Cabeça Boa, Torre de Moncorvo, entrou em fase de resolução cerca das 10h00 de hoje, disse à Lusa fonte da proteção Civil.
Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Douro, no local ainda se encontram muitos meios para os trabalhos de rescaldo, nomeadamente 217 operacionais, 69 veículos e quatro meios aéreos.
Ao início da manhã, 80% do perímetro do fogo, no distrito de Bragança, já se encontrava dominado, tendo, entretanto, entrado em fase de resolução.
O incêndio deflagrou cerca das 18h50 de sábado, em zona de mato, e não provocou qualquer vítima nem obrigou à retirada de pessoas.
c/ Lusa