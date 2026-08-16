Três fogos ativos em Chaves e Boticas combatidos por centenas de operacionais

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso, as chamas estão também a lavar em Boticas, em dois incêndios distintos, mas muito próximos.

O fogo em Ventozelo, concelho de Chaves, deflagrou cerca das 20h26 de sábado e já "está a ceder aos meios", disse a mesma fonte.

No local permaneciam, cerca das 10h45, 170 operacionais, 55 viaturas e quatro meios aéreos.

Em Boticas, nas freguesia de Ardãos e Nogueira, mantêm-se ativos dois incêndios distintos.

Um dos fogos, que deflagrou hoje cerca das 07h00, está a ser combatido por 17 operacionais, 31 viaturas e um meio aéreo.

O outro incêndio, que começou às 23h57 de sábado, tem no terreno 31 operacionais, sete veículos com o apoio de três meios aéreos.

Fogo em Torre de Moncorvo em fase resolução



O incêndio que deflagrou no sábado ao final da tarde, na freguesia de Cabeça Boa, Torre de Moncorvo, entrou em fase de resolução cerca das 10h00 de hoje, disse à Lusa fonte da proteção Civil.



Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Douro, no local ainda se encontram muitos meios para os trabalhos de rescaldo, nomeadamente 217 operacionais, 69 veículos e quatro meios aéreos.



Ao início da manhã, 80% do perímetro do fogo, no distrito de Bragança, já se encontrava dominado, tendo, entretanto, entrado em fase de resolução.



O incêndio deflagrou cerca das 18h50 de sábado, em zona de mato, e não provocou qualquer vítima nem obrigou à retirada de pessoas.



c/ Lusa