Três frentes ativas em Castelo Rodrigo sem melhorias significativas durante a noite

"A esta hora a temperatura já começa a subir um pouco e vai agravar a situação", diz à Antena 1 o Comandante dos Bombeiros de Almeida, Francisco Martins.





As três frentes ativas dirigem-se para as localidade de Almeida, Valverde e Mangide.



Às 8h15, no terreno estavam mais de 130 operacionais e o comandante Francisco Martins espera a chegada de aeronaves, mas confessou que ainda não tem a certeza se vai ter os meios aéreos pedidos.







Em Almeida, chegou a ser evacuado o centro termal. No entanto, em declarações à Antena 1 esta manhã, o comandante disse que não há habitações em risco nesta altura.

