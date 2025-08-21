Três frentes ativas em Castelo Rodrigo sem melhorias significativas durante a noite
Miguel Pereira da Silva - Lusa
Em Figueira de Castelo Rodrigo, no Distrito da Guarda, o comandante das operações assume que não há boas expectativas no combate das próximas horas. Com três frentes ativas, os bombeiros não têm conseguido chegar às zonas onde é preciso combater as chamas, pelo que "durante a noite praticamente não conseguimos fazer combate".
"A esta hora a temperatura já começa a subir um pouco e vai agravar a situação", diz à Antena 1 o Comandante dos Bombeiros de Almeida, Francisco Martins.
As três frentes ativas dirigem-se para as localidade de Almeida, Valverde e Mangide.
Às 8h15, no terreno estavam mais de 130 operacionais e o comandante Francisco Martins espera a chegada de aeronaves, mas confessou que ainda não tem a certeza se vai ter os meios aéreos pedidos.
Em Almeida, chegou a ser evacuado o centro termal. No entanto, em declarações à Antena 1 esta manhã, o comandante disse que não há habitações em risco nesta altura.