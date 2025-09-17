Três paraquedistas feridos em Tancos após incidente com granada de instrução

O incidente terá ocorrido às 14h05 desta quarta-feira, “durante uma atividade logística de separação de invólucros e granadas de instrução”.



Os três militares “foram prontamente assistidos pelo enfermeiro da unidade, tendo sido de imediato acionado o INEM”.



Um dos militares foi assistido no Hospital de Abrantes, tendo recebido alta ainda durante a tarde. O militar ferido na mão esquerda foi transferido para o Hospital de São José, em Lisboa, para o serviço de cirurgia reconstrutiva.



O Exército anuncia que abriu um processo de averiguações com vista a apurar as circunstâncias do incidente.