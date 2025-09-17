Três paraquedistas feridos em Tancos após incidente com granada de instrução
Três militares do regimento dos paraquedistas ficaram feridos, em Tancos, na tarde desta quarta-feira, após um incidente com artifício de fogo (granada de instrução), segundo adiantou o Exército Português em comunicado.
O incidente terá ocorrido às 14h05 desta quarta-feira, “durante uma atividade logística de separação de invólucros e granadas de instrução”.
Os três militares “foram prontamente assistidos pelo enfermeiro da unidade, tendo sido de imediato acionado o INEM”.
Um dos militares foi assistido no Hospital de Abrantes, tendo recebido alta ainda durante a tarde. O militar ferido na mão esquerda foi transferido para o Hospital de São José, em Lisboa, para o serviço de cirurgia reconstrutiva.
O Exército anuncia que abriu um processo de averiguações com vista a apurar as circunstâncias do incidente.
