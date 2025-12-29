Três urgências de ginecologia e obstetrícia fechadas. Espera em urgências gerais alarga-se

O bloco de partos do Hospital do Barreiro só deverá reabrir a 3 de janeiro.



Tempos de espera



Bom Dia Portugal | 29 de dezembro de 2025



Pelas 8h00, 19 doentes com pulseira amarela no Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca enfrentavam 12 horas e 41 minutos de espera pela primeira observação. Catorze doentes triados como pouco urgentes tinham um tempo de espera de 19 horas e 32 minutos.



Telejornal | 29 de dezembro de 2025

c/ Lusa

Os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Barreiro e Santarém estão esta segunda-feira de portas fechadas. No Hospital de Portimão, apenas a urgência obstétrica se encontra encerrada. Há ainda condicionamentos em pelo menos oito serviços do país.Na manhã de domingo, o tempo médio de espera nas urgências hospitalares do Serviço Nacional de Saúde era de aproximadamente três horas para doentes considerados urgentes e de 49 minutos para os casos muito urgentes.Ao início da tarde, todavia, no Hospital Fernando Fonseca, ou Amadora-Sintra, aguardava-se já mais de 12 horas pela primeira observação nas urgências gerais – os doentes com pulseira amarela esperavam 12 horas e 36 minutos, ao passo que os doentes triados com pulseira verde, ou pouco urgentes, tinham por diante uma espera de mais de 20 horas., segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde.A norte,Perante o agravamento dos casos de gripe verificado nos últimos dias, os especialistas estão a apelar à população para que se vacine e recorra a máscaras.Com o agravamento do frio e uma estirpe de gripe que se dissemina com facilidade,As autoridades de saúde pedem às populações para que contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) antes de procurarem as urgências.