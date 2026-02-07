Treze deslocados e dois desalojados em Mafra

Hugo Moreira Luís afirmou à agência Lusa que, na localidade da Picanceira, uma "habitação ficou destruída por uma derrocada e os dois habitantes ficaram desalojados".

Na mesma localidade, outras habitações estão em risco, tendo oito pessoas sido deslocadas de casa "por precaução".

Em Paços, uma casa de acolhimento encontra-se em "risco de ruir" e os utentes foram também deslocados por precaução.

Mais quatro residentes de duas habitações foram também retirados de casa por prevenção, devido ao risco de movimentos de massa.

Todos foram realojados em casas de familiares.

No concelho, estão cortadas em vários troços as estradas nacionais 247 (Foz do Lizandro e Escaravilheira) e 9 (a sul da Encarnação).