Treze distritos sob aviso laranja devido à chuva, vento, ondas e neve

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja, Portalegre e Évora vão estar sob aviso laranja, a partir das 06:00 e até às 12:00 de hoje, devido à "chuva persistente e por vezes forte".

O mesmo nível de alerta estará em vigor, a partir das 06:00 e até às 15:00 de hoje, nos distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, devido ao "vento forte de sudoeste com rajadas até 100 km/h, sendo até 120 km/h nas serras".

O aviso laranja, devido à agitação marítima, já tinha sido emitido para os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto, até às 12:00, face à previsão de ondas que podem atingir 12 a 13 metros de altura máxima.

Por outro lado, nos distritos de Guarda e Castelo Branco, o aviso laranja estará em vigor até às 00:00 de domingo, face à possibilidade de queda de neve acima dos 1.600 metros de altura, com acumulação superior a 25 centímetros em zonas situadas a mais de 1.400 metros de altura.

O IPMA alertou que a acumulação de neve e a possível formação de gelo poderão causar "perturbação moderada", incluindo vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O aviso amarelo vai ser emitido às 06:00 para os distritos de Coimbra, Leiria, Portalegre e Évora, devido ao "vento forte de sudoeste com rajadas até 80 km/h, sendo até 100 km/h nas serras".

No caso dos distritos de Castelo Branco e Faro, o aviso amarelo, também em vigor a partir das 06:00, deve-se à "chuva persistente e por vezes forte".

A costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo também estão sob aviso amarelo, até às 00:00 de domingo, devido à agitação marítima, sendo esperadas ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura.