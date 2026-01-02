Treze mortos e 470 detidos por excesso de álcool nas operações de ano novo da PSP e GNR

Em comunicados divulgados esta sexta-feira, as duas forças de segurança registaram, entre sábado e quinta-feira, 1.787 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 13 mortos, 39 feridos graves e 477 ligeiros na operação que termina no domingo.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou quatro vítimas mortais que resultaram dos acidentes que ocorreram em Vila Nova de Gaia, Benfica (Lisboa), Massamá (Sintra) e na Figueira da Foz (Coimbra).

Os acidentes que provocaram os nove mortos contabilizados pela GNR ocorreram na Autoestrada 1, em Alcanena (Santarém), na Estrada Nacional (EN) 9, em Torres Vedras (Lisboa), EN 15 na Lixa (Porto), na EN 111 em Montemor-o-Velho (Coimbra), na EN 230 em Águeda (Aveiro), na EN 255-1 em Sobral da Adiça (Beja), na Praça da Independência, em Castelo de Paiva (Aveiro), na Estrada Municipal 1.205 em Mafra (Lisboa) e na EN101 em Soutelo, Vila Verde no distrito de Braga.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a PSP detiveram entre sábado e quinta-feira 470 pessoas por conduzirem com excesso de álcool.

Naquele período, a GNR fiscalizou 57.519 condutores, dos quais, 787 conduziam com excesso de álcool e, destes, 350 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas 113 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

A Guarda registou 7.281 contraordenações rodoviárias, das quais 1.130 foram por excesso de velocidade, 437 por excessos de álcool, 191 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 164 por uso indevido do telemóvel, 1.004 por falta de inspeção periódica obrigatória e 317 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Já a PSP, efetuou 371 detenções, das quais 219 por crimes rodoviários, nomeadamente 120 por condução em estado de embriaguez, 77 por falta de habilitação legal para conduzir e 22 por outros crimes rodoviários.

Foram também detidas 19 pessoas por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 36 suspeitos por tráfico de droga, tendo sido apreendidas 18.590 doses individuais.

Nos últimos seis dias, a PSP apreendeu cinco armas de fogo, 19 armas brancas, 23 munições e seis outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das 12 detenções efetuadas por posse de arma proibida.

Foram ainda apreendidos 19.432 artigos de pirotecnia.

A PSP adianta também em comunicado que deteve, no âmbito das ações de fiscalização e controlo da fronteira aérea, cinco cidadãos por situação ilegal em território nacional.

Na nota, a força de segurança indica ter controlado 176.286 cidadãos estrangeiros, ter elaborado 16 participações e 10 autos de notícia por contraordenação no âmbito da lei dos estrangeiros e efetuado 28 recusas de entrada em território nacional.

No que diz respeito à prevenção e fiscalização nas estradas, a PSP refere que foram fiscalizados 8.744 condutores e controladas 24.780 viaturas por radar, sendo detetadas 2.282 infrações à legislação rodoviária.

Entre as contraordenações rodoviárias detetadas, 328 foram por excesso de velocidade, 230 por falta de inspeção periódica obrigatória, 92 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 56 por condução sob influência do álcool, 42 por uso indevido do telemóvel e 17 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

A PSP e a GNR têm a decorrer desde 18 de dezembro e 4 de janeiro operações focadas nos períodos de Natal e de Ano Novo.