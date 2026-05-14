Tribunal de Contas arrasa proposta do Governo que altera o visto prévio

Tribunal de Contas arrasa proposta do Governo que altera o visto prévio

A presidente do tribunal diz que a iniciativa fragiliza as finanças publicas e é pouco transparente.

RTP Antena 1 /
Foto: João Marques - RTP

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Se o visto previo do Tribunal de Contas passar a ser necessário apenas para verbas superiores a 10 milhoes de euros, fica aberta a porta à corrupçao. 

O aviso é de Filipa Urbano Calvão, presidente do TdC, que admite mesmo a inconstitucionalidade da proposta do Governo.
Madalena Salema - RTP Antena 1

A presidente do Tribunal de Contas não tem duvidas de que o incumprimento na aplicaçao de fundos comunitários vai disparar.

Filipa Urbano Calvão considera ainda que a administraçao publica não dispõe de meios para fiscalizar a aplicaçao de fundos europeus. 

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