Tribunal de Contas arrasa proposta do Governo que altera o visto prévio





O aviso é de Filipa Urbano Calvão, presidente do TdC, que admite mesmo a inconstitucionalidade da proposta do Governo. Madalena Salema - RTP Antena 1 Se o visto previo do Tribunal de Contas passar a ser necessário apenas para verbas superiores a 10 milhoes de euros, fica aberta a porta à corrupçao.O aviso é de Filipa Urbano Calvão, presidente do TdC, que admite mesmo a inconstitucionalidade da proposta do Governo.

A presidente do Tribunal de Contas não tem duvidas de que o incumprimento na aplicaçao de fundos comunitários vai disparar.Filipa Urbano Calvão considera ainda que a administraçao publica não dispõe de meios para fiscalizar a aplicaçao de fundos europeus.