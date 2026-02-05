País
Tribunal de São João Novo no Porto evacuado devido a ameaça de bomba
O Tribunal de São João novo, no Porto, foi evacuado, ao início da manhã desta quinta-feira, devido à ameaça de uma bomba nas instalações, confirmou a Lusa no local.
O alerta foi dado por volta das 9h30.
A atividade do tribunal, incluindo julgamentos, foi suspensa, estando os funcionários daquela instituição à porta, assim como alguns advogados.
Entre os trabalhos estavam previstas audiências com arguidos presos que foram reconduzidos aos respetivos estabelecimentos prisionais.
No local estão elementos da Brigada de Minas e Armadilhas da PSP.
Tópicos