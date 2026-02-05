Tribunal de São João Novo no Porto evacuado devido a ameaça de bomba

O alerta foi dado por volta das 9h30.

A atividade do tribunal, incluindo julgamentos, foi suspensa, estando os funcionários daquela instituição à porta, assim como alguns advogados.

Entre os trabalhos estavam previstas audiências com arguidos presos que foram reconduzidos aos respetivos estabelecimentos prisionais.

No local estão elementos da Brigada de Minas e Armadilhas da PSP.