Tribunal de São João Novo no Porto evacuado devido a ameaça de bomba

O Tribunal de São João novo, no Porto, foi evacuado, ao início da manhã desta quinta-feira, devido à ameaça de uma bomba nas instalações, confirmou a Lusa no local.

Lusa /
Sara Piteira - RTP

O alerta foi dado por volta das 9h30.

A atividade do tribunal, incluindo julgamentos, foi suspensa, estando os funcionários daquela instituição à porta, assim como alguns advogados.

Entre os trabalhos estavam previstas audiências com arguidos presos que foram reconduzidos aos respetivos estabelecimentos prisionais.

No local estão elementos da Brigada de Minas e Armadilhas da PSP.

