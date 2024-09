Troço do IP4 em Vila Real cortado devido a acidente mortal já reabriu

O alerta para o acidente foi dado pelas 07:30 e o troço do IP4, entre os nós do Hospital e das Flores, no sentido Vila Real - Bragança, esteve cortado ao trânsito até às 11:25 para as operações de socorro e de limpeza da via.

De acordo com a GNR, uma das viaturas envolvida no acidente estava a circular em contramão naquele troço do IP4, sentido Vila Real -- Bragança, numa zona onde existem separadores centrais.

A vítima mortal é uma mulher de 78 anos, condutora do automóvel em contramão, e a morte foi declarada no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Orlando Matos, comandante dos bombeiros da Cruz Branca, disse que o acidente envolveu três automóveis, resultou de uma colisão frontal e provocou a morte a uma mulher, havendo ainda dois feridos considerados graves porque foi necessário proceder ao seu desencarceramento.

Os feridos são uma mulher de 34 anos e um homem de 37 anos e foram transportados para o Hospital de Vila Real.

O acidente ocorreu ao quilómetro 96 e para o local foram mobilizados cerca de 20 operacionais e seis viaturas dos bombeiros da Cruz Branca e Cruz Verde, do INEM e GNR.

Foi ainda acionado o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, para investigar as causas do acidente.