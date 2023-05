"Tutti-Frutti". Carlos Eduardo Reis recusa ser o "idiota útil"

O deputado do PSD que está a ser investigado por alegada troca de favores com o PS na operação "Tutti-Frutti" diz que não quer servir de "idiota útil" para demitir ministros. Carlos Eduardo Reis levou o assunto à reunião da bancada do partido e deixou claro que não gostou que o líder parlamentar tivesse abordado o tema no debate com o primeiro-ministro.