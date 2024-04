UGT e CGTP surpreendidas com propostas da Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social

A CGTP está preocupada com a possibilidade do Governo acolher estas novas propostas. José Correia, da comissão executiva da Intersindical, diz que estas medidas levantam preocupações sobre o futuro do sistema público de pensões.Já o secretário-geral adjunto da UGT, Sérgio Monte, diz que estão surpreendidos com algumas propostas e com o facto do documento preliminar ter sido divulgado na comunicação social.A própria Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social sobre o sistema de pensões mostrou-se surpreendida com a divulgação da versão preliminar do Livro Verde.