UGT: há condições para aumentar o salário mínimo para os 890 euros, em 2025

rejeita que sejam impostas quotas ou dificuldades no acesso, mas mostra-se disponível para, em sede de concertação social, avaliar o que pode ser feito para melhorar as condições de acolhimento.

Em concreto sobre a situação dos imigrantes que já cá estão e os que pretendam vir trabalhar para Portugal,, mas mostra-se disponível para, em sede de concertação social, avaliar o que pode ser feito para melhorar as condições de acolhimento.Entrevista de Rosário Lira (Antena 1) e Catarina Almeida Pereira (Jornal de Negócios)

Acredita também que, se for possível chegar a acordo na concertação social, o Parlamento, e em concreto o PS, não terá condições para votar contra.e isso, segundo Mário Mourão, só se consegue com o intensificar da contratação coletiva e com a eliminação dos benefícios fiscais para as empresas que não cumpram.Já sobre os aumentos na função pública, Mário Mourão acredita que, mas lembra que o Governo colocou as expetativas muito altas durante a campanha.