Um desaparecido em naufrágio no Rio Douro

No local estão a Polícia Marítima, os Sapadores do Porto, o INEM e os Bombeiros Voluntários do Porto.





A capitania do Porto de Douro e Leixões acionou de imediato equipas de mergulho cujos esforços, pelas 17h00, se mantinham infrutíferos.





Pediu ainda ajuda de meios aéreos da Força Aérea para ajudar nas buscas.





Empenhamos também um helicóptero, porque as condições de buscas da superfície são bastante agressivas", devido aos caudais "de grande intensidade" do Douro, explicou Pedro Cervaens Costa, da Capitania do Porto do Douro e Leixões, ao repórter da RTP Rui Sá. O sobrevivente do naufrágio está "estável" mas "muito perturbado com o que se passou". ", devido aos caudais "de grande intensidade" do Douro, explicou Pedro Cervaens Costa, da Capitania do Porto do Douro e Leixões, ao repórter da RTP Rui Sá."Há muito lixo no rio também", acrescentou, o que "aporta algum risco" às equipas de busca de superfície.



Uma testemunha do incidente descreveu à RTP tentativas de libertação do barco preso numa "ilha de vegetação", adiantando que o barco acabou por se virar "talvez devido à força da corrente", afundando "logo".





Um dos tripulantes conseguiu nadar "200 metros" até à margem e saiu. "O outro estava bastante aflito, estava mesmo no meio da corrente e desapareceu depois de algum tempo", referiu ainda a testemunha.





A capitania lembrou que já emitiu um aviso a interditar a navegação do Douro "a embarcações inferiores a 12 metros", chamando a atenção para os caudais fortes que o rio Douro tem registado nos últimos dias, com perspetiva de agravamento e possibilidade de cheias, à semelhança de outros rios a norte do Mondego.





"É por isso absolutamente desaconselhado haver embarcações no Rio Douro, nomeadamente de pequeno porte", afirmou o responsável pela capitania.





O tamanho da embarcação naufragada "terá ainda de ser apurado, mas há um aprobabilidade grande de ser inferior a 12 metros", acrescentou.