Um detido em operação da GNR que desmantelou fábrica clandestina de produção de tabaco

Para além do indivíduo detido e apresentado na quarta-feira à autoridade judiciária para primeiro interrogatório, foi igualmente constituído arguido um homem de 48 anos.



Segundo o comunicado da GNR, o segundo homem era o condutor da viatura pesada de mercadorias interveniente no acidente de viação que esteve na origem da apreensão da maquinaria destinada à produção ilícita de tabaco. Durante a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta-feira, foram realizadas 17 buscas: seis buscas domiciliárias, quatro em armazéns e sete em veículos na disponibilidade dos suspeitos.



A operação "Simba" foi desencadeada pela Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto, e visou uma fábrica clandestina de produção de cigarros, localizada em Vila Pouca de Aguiar, utilizada por uma organização criminosa dedicada à produção e distribuição ilícita de tabaco.



Em comunicado, a Guarda explicou que a investigação teve início em meados de setembro de 2025, após a recolha de informação que apontava para a existência de uma rede criminosa constituída por pessoas de várias nacionalidades, nomeadamente portuguesas e oriundas do leste da Europa, a operar no Norte do território nacional.



“Foi apurado que a referida organização utilizava quatro armazéns distintos, todos sujeitos a diligências de busca, sendo que um deles albergava a unidade fabril clandestina de produção de cigarros, enquanto os restantes funcionavam como infraestruturas de apoio logístico, estrategicamente utilizadas para dispersar a atividade e dificultar a deteção do local efetivo de produção”, explica a GNR.



“A unidade fabril agora desmantelada encontrava-se instalada numa estrutura especificamente construída no interior do armazém, concebida para minimizar a propagação de ruído para o exterior e dificultar a referenciação da atividade ilícita. O local integrava ainda uma área habitacional, onde permaneciam, de forma sazonal e por períodos prolongados, vários trabalhadores afetos à produção”, acrescenta.



Estima-se que a fábrica clandestina agora desmantelada tivesse uma capacidade produtiva diária de cerca de um milhão de cigarros, o que corresponde aproximadamente à transformação de uma tonelada de tabaco por dia.



A GNR conclui que, com base nos elementos recolhidos até ao momento, “calcula-se que a perda de receita fiscal para o Estado português possa ultrapassar os dez milhões de euros”.