Um mês depois da tempestade. Chovem críticas de autarcas sobre falta de apoios

Em Leiria, o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes, afirma mesmo que, um mês depois da tempestade, recebeu apenas cinco milhões de euros pagos por uma seguradora.Segundo o autarca,Por sua vez, o ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, garante que os apoios estão a chegar ao terreno, embora as contas permaneçam por fechar., assegurou Castro Almeida. O ministro lembra a onda de solidariedade vinda de todo o país e argumenta que

“Os apoios nunca foram tão rápidos”, advogou o titular da pasta da Economia.







O facto é que, ao cabo de um mês, são ainda bem visíveis os estragos deixados pela depressão Kristin no concelho de Leiria. A reconstrução decorre, mas lenta. Queixas que se repetem na Marinha Grande: a despesa está a aumentar e o dinheiro não entra.

Todos os dias chegam às autarquias candidaturas aos apoios financeiros para reconstruir casas danificadas pela tempestade.