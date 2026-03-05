Um morto e um ferido grave após queda de telhado na Figueira da Foz

A vítima mortal, de 56 anos, e o ferido grave, com 50, "eram de uma empresa subcontratada que estava a proceder a trabalhos de reparação em um dos telhados dos hangares da empresa", danificado após as últimas tempestades, disse hoje à agência Lusa o comandante do porto da Figueira da Foz, Paulo Salvado Pires.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, o alerta para o acidente foi dado por volta das 14h30.

Foram mobilizadas duas viaturas dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, com seis operacionais, e dois meios terrestres dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, com oito operacionais.

No local esteve também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), com dois operacionais, uma viatura da capitania da Figueira da Foz, com dois operacionais, e a viatura dos psicólogos, igualmente com dois operacionais.