Um quarto dos alunos do superior com doença mental

A ansiedade (19,4%) e a depressão (13,3%) são os sintomas mentais mais mencionados. A coordenadora do estudo, Lara Guedes de Pinho, professora do Departamento de Enfermagem da Universidade de Évora , compara estes resultados com os de outro estudo anterior e conclui que existe uma tendência para um ligeiro aumento na gravidade dos sintomas.Para Lara Guedes de Pinho,porque esses sintomas afetam não só o desempenho escolar mas, também, a vida familiar, social e profissional futura.





apesar de muitas instituições portuguesas de ensino superior já terem apoio psicológico, esse não é suficiente, até porque não é a primeira opção em que os alunos pensam: a maioria dos inquiridos respondeu que, se sentissem dificuldades, conversariam os amigos em primeiro lugar (75,4%). Só 26,4% recorreriam ao aconselhamento psicológico oferecido pela sua universidade.



Na opinião da coordenadora deste estudo, os centros de saúde deveriam abranger a Saúde Mental ao longo de todo o ciclo de vida - desde a gravidez, passando pela infância, até ao fim da vida adulta.