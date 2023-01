União de Sindicatos em protesto em Castelo Branco

Foto: Paulo Novais - Lusa

À porta do Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco, onde está reunido o Conselho de Ministros, decorreu esta manhã um protesto organizado pela União de Sindicatos de Castelo Branco, afeta à CGTP. O objetivo é entregar ao Governo um plano para o desenvolvimento do interior. Ouvido pela Antena 1, Sérgio Santos, coordenador da União de Sindicatos do distrito, lamenta a falta de soluções perante os muitos problemas que existem na região.