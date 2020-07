Universidades precisam de mais dinheiro, alertam reitores

Há também um aumento da despesa, para garantir a segurança dos estudantes.O representante dos reitores, Fontainhas Fernandes, é ouvido esta sexta-feira pelos deputados no Parlamento, onde vai exigir mais apoios financeiros.O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas diz também que será preciso reforçar as verbas da ação social, uma vez que houve um aumento de famílias que perderam rendimentos durante a pandemia, entre as quais se encontram muitos estudantes do ensino superior.