Urgência do Hospital de Aveiro volta a ter pulseiras azuis e verdes

A Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, (ULS RA), decidiu revogar algumas das medidas tomadas no Plano de Emergência, face à redução da procura devido aos incêndios.

"Face à diminuição da procura de prestação de cuidados por parte da população, decorrente da vaga de incêndios na região, e com o objetivo de não prejudicar a atividade programada, o Conselho de Administração da ULS RA decidiu manter o Plano de Emergência/ Catástrofe, "adotando, no entanto, medidas que tendem à normalização dos serviços".

A partir das 08:00 de quinta-feira, o Serviço de Urgência de Aveiro já vai atender os doentes triados com as pulseiras azul e verde, anuncia aquela entidade.

Durante dois dias, esses doentes foram sendo encaminhados para o Centro de Saúde de Aveiro, com a colaboração da Cruz Vermelha no transporte.

Os Serviços de Atendimento Complementar (SAC) dos Centros de Saúde de Aveiro e Albergaria retomam o seu funcionamento normal, à exceção de Sever do Vouga, que vai continuar aberto das 08:00 às 20:00.

"O Serviço de Urgência Básica de Águeda está a funcionar com normalidade, sendo que, caso a procura aumente, as unidades do Centro de Saúde do Concelho estarão disponíveis para apoio", esclarece.

Apesar da situação estar a normalizar, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro "mantém a monitorização, com grande proximidade junto da Proteção Civil Distrital, podendo alterar as medidas, caso se justifique".

Sete pessoas morreram e cerca 120 ficaram feridas, das quais 10 em estado grave, devido aos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viseu, que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 106 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, já arderam perto de 76 mil hectares.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), hoje pelas 12:00, estavam em curso 44 incêndios, dos quais 23 eram considerados ocorrências significativas, que envolviam mais de 3.000 operacionais, apoiados por perto de mil meios terrestres e 19 meios aéreos.

O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias e alargou até quinta-feira a situação de alerta, face às previsões meteorológicas.