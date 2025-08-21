Urgência do hospital de Évora sem Ortopedia por 24 horas, até 08:00 de sexta-feira

Em comunicado à população, publicado na página de Internet da Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC), esta instituição explica que a urgência fica sem atendimento desta especialidade até às 08:00 de sexta-feira.

A medida deve-se "a motivos imprevistos relacionados com a indisponibilidade de equipa para este período", justificou a ULSAC, em comunicado enviado também à agência Lusa.

Sem este atendimento de Ortopedia no Serviço de Urgência Polivalente no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), a unidade local de saúde apelou à população para contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24), tendo em conta que o Serviço Nacional de Saúde funciona em rede.

Só através deste contacto para a Linha SNS 24 (808 24 24 24), a população poderá "ser devidamente orientada, de acordo com a gravidade da sua situação, para as outras instituições", destacou a ULSAC.

A mesma unidade local de saúde recordou ainda que existe atendimento de urgência 24 horas disponível nos centros de saúde em Vendas Novas, Montemor-o-Novo e Estremoz.

Além de ficar sem Ortopedia por 24 horas, a Urgência Polivalente do HESE está, desde há uma semana, com limitações na admissão de utentes na especialidade de Medicina Interna, as quais foram agora prolongadas até às 20:00 de sexta-feira.

Esta especialidade está apenas a aceitar novas admissões de "doentes encaminhados pelo CODU/INEM, por outros médicos ou através do SNS 24", de acordo com a unidade local de saúde.

Segundo a ULSAC, "esta medida temporária deve-se a uma elevada afluência de doentes com quadros clínicos complexos e necessidade de internamento, aliada a uma redução da equipa disponível na especialidade referida".

As limitações na admissão de utentes na urgência do HESE no que respeita a esta especialidade começaram no passado dia 14 e têm vindo, sucessivamente, a ser prolongadas.

Também neste caso, a população, antes de se deslocar ao hospital, deve contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou procurar as unidades de cuidados de saúde primários, para garantir o encaminhamento adequado à gravidade da situação.