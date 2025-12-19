País
Urgências de ginecologia e obstetrícia. Quatro encerradas no próximo fim-de-semana
SNS recomenda que utentes contactem a Linha SNS24 antes de deslocações.
Quatro serviços de urgência hospitalares de Ginecologia e Obstetrícia vão estar encerrados no próximo sábado, número que sobe para cinco no domingo, concentrando-se a maioria dos constrangimentos na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
De acordo com as escalas de urgência do SNS, estarão encerradas durante o fim de semana as urgências de Obstetrícia do Hospital de Portimão e a urgência de Ginecologia do Hospital de Vila Franca de Xira, unidade que manter-se-á encerrada pelo menos até ao dia de Natal.
Também não estarão a funcionar as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.
No domingo, o cenário agrava-se com o encerramento adicional da urgência destas especialidades no Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, elevando para cinco o número total de serviços encerrados.
Perante a situação, as grávidas devem procurar unidades alternativas. No Algarve, as utentes referenciadas do Hospital de Portimão terão como principal opção o Hospital de Faro, localizado a cerca de 67,5 quilómetros, com um tempo médio de deslocação de aproximadamente 48 minutos.
Para além do Hospital de Vila Franca de Xira, também irá estar encerrado o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, nos dias 24 e 25 de dezembro. O Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro só irá estar encerrado no dia 25 de dezembro, sendo que dia 24, se encontrará aberto.
Na Península de Setúbal, o encerramento do Hospital São Bernardo impõe deslocação para o Hospital Garcia de Orta, no Seixal, a cerca de 29,7 quilómetros de distância.
Além dos encerramentos totais, várias urgências vão funcionar de forma condicionada. Segundo o Portal do SNS, as urgências de Ginecologia e Obstetrícia de um dos hospitais mais movimentados de Lisboa, o São Francisco Xavier, apenas irá receber casos internos ou utentes referenciados pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM, situação que se reestabelece na próxima segunda-feira, dia 22 de dezembro.
O mesmo se aplica ao Hospital de Santo André, em Leiria. O Hospital de Braga estará nessa situação apenas no próximo sábado, entre as 00h00 e as 8h00, sendo que após essa hora, funcionará regularmente.
As limitações no funcionamento das urgências devem-se sobretudo à falta de médicos especialistas para assegurar as escalas. As autoridades de saúde recomendam que, antes de se deslocarem a um serviço de urgência, os utentes contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receberem orientação adequada.
Está igualmente disponível o mapa interativo do SNS, que permite consultar, em tempo real, as urgências abertas em Portugal continental para os sete dias seguintes.
