A Urgência pediátrica da Póvoa de Varzim deixou de atender casos menos graves, de crianças com mais de um ano que não cheguem referenciadas. Só as encaminhadas por INEM, médico de família ou Linha SNS24 são assistidas.

Às restantes é marcada uma consulta num centro de saúde, o tempo máximo de 24 horas. É um novo passo no projeto-piloto que começou há um ano nos adultos, e que já permitiu que 93 por cento cheguem referenciados.



No mês passado, o modelo foi alargado à Unidade Local de Saúde de Santa Maria da Feira e à de Gaia, a primeira a incluir as crianças na obrigatoriedade de referenciação.