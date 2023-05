Urgências de urologia e gastro em Lisboa funcionam mas podem melhorar

Foto: António Antunes - RTP

Um mês depois do início do novo modelo de urgências de urologia e gastroenterologia na região hospitalar da grande Lisboa, o diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, do qual faz parte Santa Maria, Rui Tato Marinho, faz um balanço positivo.