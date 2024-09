Urgências em Aveiro sobrecarregadas com problemas respiratórios

O diretor do serviço de urgência do hospital de Aveiro, Francisco Rosmaninho, diz que as últimas horas não foram fáceis na unidade, com o atendimento de mais de três dezenas pessoas relacionadas com os incêndios.Apesar disso, Francisco Rosmaninho pede à população que esteja atenta a certos sintomas e não adie a ida às urgências, caso existam patologias respiratórias ou casos de stress adicional.