Urgências fechadas. Constrangimentos preocupam hospitais, sindicatos e oposição

No Amadora-Sintra a situação mais complicada durante o último fim de semana foi na urgência de cirurgia geral, mas o problema deverá ficar resolvido durante já esta segunda-feira. Na Guarda não houve urgência de ortopedia e em Portimão falhou a pediatria.No Hospital de Santa Maria, em Lisboa,Esta pressão levou a que tivessem de ser assumidos alguns riscos, como a realização de partos em plena enfermaria.O serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, reabriu apenas às 20h00 de domingo. Até lá,, informou a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).A ARSLVT agradeceu aos profissionais de saúde que asseguraram a prestação de cuidados pelo esforço adicional e apelou à compreensão dos utentes, "lamentando, desde já, o constrangimento que, apesar de todos os meios disponibilizados, não foi possível ultrapassar".

Marcelo justifica constrangimentos com feriados e cansaço dos médicos

A ministra da Saúde vai reunir esta tarde com a Ordem dos Médicos, o Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos no Ministério da Saúde, em Lisboa, para debater os constrangimentos que se têm registado nas urgências hospitalares devido à falta de profissionais de saúde.Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, disse à RTP que. "Acho que nós temos de ter sempre esperança de que é possível resolvermos os casos mais agudos com algumas medidas que sejam eficazes e rápidas de aplicar", defendeu.Já o presidente da República entende que é preciso prevenir situações como as que se estão a verificar no Serviço Nacional de Saúde., disse.Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou, no entanto, que as dificuldades no preenchimento das escalas têm a ver com o fim de semana prolongado e com o cansaço dos profissionais de saúde, depois de terem enfrentado uma pandemia.que "tem momentos como este", afirmou."Há questões que têm a ver com a formação de especialistas, têm a ver com o funcionamento das estruturas, com o cansaço e a fadiga dos profissionais e as baixas que meteram", apontou o chefe de Estado.

Partidos condenam atuação do Governo

Os constrangimentos no Serviço Nacional de Saúde deram aos partidos a oportunidade de renovarem os apelos ao Governo e de lançarem críticas à sua atuação.e perguntou que medidas vão ser tomadas pelo Ministério da Saúde.Os comunistas reivindicam medidas que "fixem os profissionais no Serviço Nacional de Saúde impedindo a sua saída para o privado ou para o estrangeiro" e sustentam que isso "só se consegue com carreiras atrativas, valorização salarial, dedicação exclusiva, com mais equipamentos e investimento no SNS".Já o presidente do Chega, André Ventura, diz que o partidosobre os casos da falta de médicos em obstetrícia, admitindo que a audição ocorra sexta-feira.A Iniciativa Liberal acusa, por sua vez, o Governo de. João Cotrim de Figueiredo garante que a ministra da Saúde é a responsável pelo que está a acontecer no setor.