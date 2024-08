Urgências obstétricas em Lisboa e Vale do Tejo com restrições

A semana arranca com seis urgências de obstetrícia abertas 24 horas em Lisboa e Vale do Tejo. Mais duas estarão disponíveis, mas com restrições de horário. Quatro estarão fechadas.

Em Setúbal, Barreiro, Caldas da Rainha e São Francisco Xavier vão estar encerradas, segundo o portal do SNS.



O Garcia de Orta em Almada, e o Santa Maria em Lisboa, só recebem grávidas encaminhadas através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes/INEM.



Na urgência de Pediatria, a informação do portal indica 13 abertas no início da semana, mas na verdade apenas sete estarão abertas todo o dia.