Urgências obstetrícia. Garcia de Orta fecha dois dias por falta de médicos

Foto: António Antunes - RTP

Regressaram, este fim de semana, os constrangimentos no atendimento a grávidas e mulheres com problemas ginecológicos, na Região de Lisboa a Vale do Tejo. Ao contrário do previsto, está fechada a Urgência de Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada. A Unidade não conseguiu médicos suficientes para garantir o funcionamento serviço.