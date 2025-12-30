Urgências pressionadas. Três serviços fechados e vários condicionados

O bloco de partos do Hospital do Barreiro só deverá reabrir no próximo dia 3 de janeiro

Gripe pressiona hospitais



A mortalidade está acima do esperado para esta fase do ano. Nos últimos sete dias, morreram mais 159 pessoas do que seria expectável.



As urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais do Barreiro e de Setúbal estão esta terça-feira encerradas. A sul, no Hospital de Portimão, só a urgência obstétrica mantém as portas fechadas. Sete urgências do Serviço Nacional de Saúde funcionam com condicionamentos.Um dos serviços que está a funcionar de forma condicionada é a, recebendo somente utentes encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes.São os casos dos, em determinados períodos do dia. Verifica-se situação idêntica na. EAo início da manhã desta terça-feira,, uma das unidades do país mais pressionadas nos últimos dias,, como constatou a equipa de reportagem da RTP no local., perante os níveis de propagação da gripe.“Ativarmos o nível 2 decorre mesmo deste aumento do número de doentes com infeções respiratórias.”, explicou Alexandre Lourenço, presidente da ULS de Coimbra.e evitem as idas às urgências. Na prática,", prosseguiu o responsável."Nos centros de saúde, conseguem ter um atendimento muito mais próximo, nos centros de atendimento clínico com acesso a exames, raio X, análises sanguíneas, ECG, portanto conseguem resolver todo o seu problema para infeções respiratórias. E evidentemente mantemos toda esta capacidade nos nossos serviços de urgência para situações mais graves”, concluiu.