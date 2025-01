Urgências. Tempos de espera voltam a estar acima do aconselhável

O que acontece nos hospitais de Lisboa e Vale do Tejo, esta manhã,. Vejamos a situação às 08h00:No Amadora-Sintra, os doentes urgentes têm de esperarNo Beatriz Ângelo, em Loures, o tempo de espera é agora de

No Garcia de Orta, em Almada, os doentes com pulseira amarela esperam mais de quatro horas.







No Hospital Santa Maria, em Lisboa, os utentes urgentes têm de esperar duas horas, mas no domingo chegaram a esperar 17 horas.





Sendo certo que, esta segunda-feira de manhã, no Hospital Amadora-Sintra havia 18 doentes urgentes à espera.Depois do caos do fim de semana, esta segunda-feira há. De acordo com a página online do SNS, anão vão estar a funcionar, por isso a indicação aos utentes para que*liguem para o 808242424 "antes de ir à urgência".

A maioria das urgências nesta situação situa-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas também existem serviços de norte a sul do país, sendo maioritariamente nos serviços de pediatria e de ginecologia.

Além destes dois serviços, haverá outras 18 urgências que vão estar reservadas apenas para urgências internas e casos referenciados pelo CODU/INEM e pela linha SNS 24.







No hospital Amadora Sintra a urgência pediátrica continua com condicionamentos, até às 08h00 só recebeu doentes referenciados pela linha saúde 24 ou pelo 112. Este condicionamento volta a partir das 20h00 desta segunda-feira.