Urgências. Vários serviços de urgência encerrados no fim de semana

Em comunicado enviado à agêndia Lusa, a Direção Executiva acrescenta que este é um número “em atualização” e que os constrangimentos se devem à “dificuldade em garantir equipas médicas”.A Direção Executiva do SNS frisa que "está a monitorizar a situação ao minuto, de modo a continuar a garantir o funcionamento em rede e o acesso a cuidados de saúde a quem necessita".Das 13 urgências que vão estar encerradas, nove são de ginecologia/obstetrícia e pediatria. Sete dessas urgências ficam em Lisboa e Vale do Tejo, adianta a Direção Executiva.Por isso, pede-se que os utentes liguem “sempre para uma linha SNS24/SNS Grávida 808 24 24 24 antes de se dirigirem a um hospital”.

Quais são as urgências que vão encerrar?

Olhando para o mapa com a escala de urgências do SNS, é possível verificar que os

No Hospital São Bernardo, no Hospital São Francisco Xavier e Caldas da Rainha encerram as urgências de obstetrícia/ginecologia. Na Unidade Hospitalar de Portimão, encerra a urgência de obstetrícia. No Hospital Beatriz Ângelo estará encerrada a urgência pediátrica.







A situação piora no sábado, com 13 urgências encerradas: nos Hospitais de São Bernardo, Hospital Beatriz Ângelo e Hospital Nossa Senhora do Rosário, vão encerrar as respetivas urgências e obstetrícia/ginecologia e também as urgências de pediatria. No Hospital de Santarém, no Garcia de Orta, em Caldas da Rainha e no Hospital de Santo André, em Leiria, encerram as urgências de obstetrícia/ginecologia.





Estarão também encerradas as urgências de obstetrícia do Hospital Santa Maria e Hospital de Portimão, bem como a urgência pediátrica do Hospital de Chaves.







No entanto, o dia com mais urgências encerradas é mesmo domingo. Todos os serviços encerrados no sábado permanecem fechados, à exceção do serviço de obstetrícia e ginecologia do Hospital Distrital de Caldas da Rainha. Acresce o encerramento das urgências pediátricas do Hospital de Santo André, em Leiria, e do Hospital Rainha Santa Isabel, em Torres Novas.



Haverá ainda várias unidades referenciadas ao longo dos próximos dias, o que significa que os serviços estão reservados aos casos de urgência internos ou referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24.c/ Lusa