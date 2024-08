Urgências de obstetrícia, ginecologia e pediatria voltam a encerrar

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde garante que ninguém vai ficar sem atendimento e faz um balanço positivo do verão.

Gandra d'Almeida, entrevistado ontem à noite na SIC, lembra que os hospitais privados podem dar uma ajuda.





O diretor-executivo do SNS garantiu que já está a trabalhar nos planos de inverno para evitar problemas. Questionado sobre se tem falado com os profissionais de saúde e o que lhe pedem, Gandra d'Almeida sublinha que não é só de dinheiro que os médicos precisam.





O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde adianta que vão ser anunciadas novidades esta sexta-feira sobre o ponto de situação do Plano de Emergência e Transformação na Saúde apresentado pelo governo no início do verão.